İHA

Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada Sivasspor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu aktararak iyi bir skor ile maçı bitirmek istediklerini vurguladı.

"SİVASSPOR DEPLASMANI HER ZAMAN ZORDUR"

Süper Lig'deki çıkışlarının devam etmesini istediklerini vurgulayan Palut, şu ifadeleri kullandı:

Kestirmeden söylersem Süper Lig'de her maç zor. Sivasspor deplasmanı da her zaman zordur. İyi ve tehlikeli oyuncuları var. Onun için çok dikkat etmemiz gereken bir maç. Onlar iyi gidiyorlar. Biz de çok kötü bir periyodun ardından 2 galibiyetle biraz olsun nefes aldık ve bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bence çok zor bir maç olacak. Orada gidip iyi oyun oynamak istiyoruz ve inşallah da iyi bir skor almak istiyoruz. Ligde istediğimiz yerlere gelmek için bir seriye ihtiyacımız var ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi Sivasspor'un da çok tehlikeli oyuncuları var. İç sahada bir şekilde skora gidebiliyorlar. İyi sonuçlar alabiliyorlar. Defansif anlamda çok dikkat etmemiz gerekecek. Üretken olmamız gereken bir maç oynayacağız.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaşadıkları kötü periyotta bile taraftarın ve camianın kendilerine güvendiği için daha büyük bir sorumluluk hissettiklerini aktaran Palut, şu ifadeleri kullandı: