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    İlhan Palut: Devre arasındaki konuşmam aksiyon aldı

    Konyaspor'un başarılı teknik direktörü İlhan Palut, 3-2 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 16:47
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    İlhan Palut: Devre arasındaki konuşmam aksiyon aldı

    Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0'dan 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından konuştu.

    İlhan Palut "Ligin boyu çok kısaldı. Artık her maç çok önemli. Herkes tüm enerjisini harcıyor. 14 dakikada 2 gol yememizin yanında ilk 15 dakikada olarak gösterdiğimiz mücadele çok kötüydü. Bu periyotta attığımız penaltı golü bizi mental olarak ikinci yarıya taşıdı. İkinci yarıda goller atan ve daha fazla gol bulan bir Konyaspor vardı.

    İlhan Palut: Devre arasındaki konuşmam aksiyon aldı #1

    "YARIŞIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

    Yarışımıza devam ediyoruz. 2-0'dan 3-2'ye dönemin çok büyük önemi var. Tabii bunun değerlendirmesini oyuncularımla birlikte yapacağız. Bu en sert devre arası değerlendirme toplantımdı. Kendilerine geldiler ve kendileri gibi oynadılar. Soyunma odamızda, 'Ne oluyor' gibi durum varken, benim de uyarılarım oldu. Ortaya güzel bir aksiyon çıktı" diye konuştu.

    İlhan Palut: Devre arasındaki konuşmam aksiyon aldı #2


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