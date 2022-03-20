İlhan Palut: İkinci yarı hiçbir şey yapmadık

Konyaspor'un deneyimli teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında takım olarak reaksiyon veremediklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan İlhan Palut "Üst sıralar için önemli bir karşılaşmaydı. İkinci yarının başlamasıyla beraber hiçbir şekilde topa sahip olamadık. Kendi yarı sahamızdan çıkmakta zorlandık. Bu, uzunca bir süre devam etti maalesef." dedi.

"ÜZÜLMEYE BİLE VAKİT YOK"

İlhan Palut kötü oynadıklarını vurgularken "Tabiri caizse hiçbir şey yapmadık ikinci yarı. Fenerbahçe, ikinci yarı çok arzuluydu ve o oyunlarıyla da galibiyeti hak ettiler. Üzülmeye bile vakit yok. Ligin boyu kısaldı." ifadelerini kullandı.



