Rizespor, Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KEYİFLİ BİR KARŞILAŞMA OLMADI"

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı:

Keyifli bir karşılaşma olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu, bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün bu sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa, bu Rizespor takımı değil. Futbol bir sonuç oyunu. Başakşehir’i tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz.