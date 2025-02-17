İlhan Palut: Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Rizespor evinde Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleden Galatasaray 2-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından ise Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITABİLDİK"

Galatasaray'ın formasyonu değiştirmesine vurgu yapan Palut, şunları dedi:

"GALATASARAY SAHADA OLGUNLAŞTI"

İlhan Palut, şu sözleri sarf etti:

Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetti. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdik ve bir kornerden geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim.