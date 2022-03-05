İlhan Palut: Şampiyonlar Ligi müziği çalarken duygulandım

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0 galip geldikleri Galatasaray maçı sonrası karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi müziği çalarken duygulandığının ve gözlerinin dolduğunu dile getirdi.

Süper Lig 'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray 'ı 2-0 mağlup eden ve 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor 'da teknik direktör İlhan Palut, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İkincilik umutlarını koruduklarını ve kazanmaya çok ihtiyaçları olduklarına parantez açan Palut, ''Oyun ne olursa olsun kazanmak istiyorduk. Oyuna baktığımızda oyundan da mutluyum. Tüm kapasitemizi, yeteneklerimizi sergilediğimizi düşünüyorum. Kötü bir sonuç özgüven problemine yol açabilirdi.'' dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINCA GÖZLERİM DOLDU"

Kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden, maç öncesinde Şampiyonlar Ligi müziği çalındığını duyunca duygulandığını belirten başarılı teknik adam, ''İçerdeydim, henüz çıkmamıştım. Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca duygulandım, gözlerim doldu. Bir şehri buna inandırmak, bunun hayalini kurdurmak çok önemli iş. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak da kötü. Buna hakkımız yok. Umarım umarım oralara gidebiliriz." dedi.

