İlhan Palut'tan transfer açıklaması Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Palut konuşmasında transfer konusuna da değindi.

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Süper Lig'de 22. hafta maçında Rizespor deplasmanında oynayan Trabzonspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.

"Takım performansından umutluyum"

İlhan Palut şunları söyledi:

"Trabzonspor maçları her zaman zor, Trabzon'da, kendi sahanızda. Trabzonspor'un eksikleri var, farkındayım ama sahada yine çok kaliteli oyuncular var. İyi mücadele etmeliydik. Her iki yarının ilk 10 dakikasında yapamadık ama sonra mücadele dozajını arttırdık. Çok atak yaptık. Rakimizi dengesiz yakaladığımız anlar oldu ama bir tanesini değerlendirebildik. Bu yoğun fikstürde bir maçtı ama takım performansından ben umutluyum. Bence hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

Transfer açıklaması

Başarılı teknik adam sözlerine şu şekilde devam etti:

"Puansal durum ligin bu boyunda önemli değil. Alt taraftaki takımlar iyi bir ivmeyle gelmeye başladılar. Şu anda sıralama değil, ne kadar çok puan alırsak o kadar önemli. Transfer için çalışıyoruz ama kolay değil. Takımın gelişimi bize bir kıstas koyuyor. Bu noktada da isim belirlemekte zorlanıyoruz. 1-2 yaklaştığımız oyuncu vardı ama son anda tercih etmediler. Bir yandan maçlara hazırlanırken, bir yandan bu görüşmeleri yapıyoruz. Minimum 2, ideal olarak 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Onları tamamlamak istiyoruz biz"

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum"

İlhan Palut son olarak taraftara mesaj gönderdi ve, "Bugünkü gibi olmasını istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Keşke karşılıklı küfürler de olmasaydı. Taraftara teşekkür ediyorum. Daha buraya adım attığım andan itibaren sahip çıktılar. Biz de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

"Rakibimize pozisyon vermedik"

Palut, Trabzonspor’un eksikleri olmasına rağmen skora etki edecek oyunculara sahip olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok yoğun bir fikstürdeyiz. Üst üste çok fazla maç oynuyoruz ve bu da bütün takımlarda maç öncesi oyuncuların aldığı yük mental bozukluklara neden oluyor. Yine zor bir maça sahamızda çıktık. Maçın içine girdiğimizde İlk 10’ar dakika sonra yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama yine skora etki edebilecek oyunculara sahiplerdi. İyi bir savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Savunma kısmında başarılıydık. Rakibimize pozisyon vermedik. Top bizde iken hedefimiz coşkulu oyun oynamaktı. Birçok defa kendi üçüncü bölgemize girdik. Sonuç olarak Varesanovic’in golüyle maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor’un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum”

"Hakemler oyunu oynatsın biz de oynayalım"

Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Palut şunları dedi: