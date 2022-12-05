İlk kez bir Premier Lig takımı Türkiye'de kamp yapacak

İlk kez bir Premier Lig takımı Türkiye'de kamp yapacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, hazırlık kampı için Antalya’ya geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

İngiliz temsilcisi, hazırlıklarına 12 Aralık’a kadar burada devam edecek.

Crystal Palace, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Öte yandan Crystal Palace’ın kamp çalışmaları için Antalya’yı tercih etmesiyle, ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye’de hazırlık kampı geçirecek.

4-12 Aralık tarihleri arasında kamp yapacak Crystal Palace, 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.