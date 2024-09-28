İlk kez Fenerbahçe forması giyecek

Haber Merkezi
UEFA kadrosunda ismi olmadığı için Union SG maçında forma şansı bulamayan Filip Kostic, Antalyaspor maçında Jose Mourinho'dan forma bekliyor.
İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Filip Kostic'e Antalyaspor maçının ikinci yarısında görev vermeyi düşünüyor. İdman eksiğini kapatan futbolcu ilk kez sarı-lacivertli formayla sahada olacak.
18 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Filip Kostic, Juventus kariyerinde 87 maça çıktı. 31 yaşındaki Sırp futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 15 asistlik skor katkısı verdi.
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