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İlk kez hat-trick yaptı! Fred, Rizespor maçında yıldızlaştı

İlk kez hat-trick yaptı! Fred, Rizespor maçında yıldızlaştı Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Rizespor maçında kaydettiği üç golle kariyerinde bir ilke imza attı. Sakatlığını atlatan ve sahalara dönen Brezilyalı orta saha, ilk kez hat-trick yaptı.