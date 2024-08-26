İlk kez hat-trick yaptı! Fred, Rizespor maçında yıldızlaştı
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Rize Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (k.k) kaydetti.

İlginizi Çekebilir Fred: İlk hat-trick'im için mutluyum

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Bu müsabakaya ise Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, damgasını vurmayı başardı.

Başarılı futbolcu, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

KARADENİZ DEPLASMANLARINI SEVİYOR

Geçen sezonun toplamında 3 kez ağları sarsan Fred'in bu golcü performansı sarı-lacivertli futbolseverlerin aklına deplasmanda oynanan Trabzonspor maçını getirdi.

Yine bir Karadeniz ekibine karşı başarılı bir oyun ortaya koyan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren maçta Trabzonspor, filelerini iki kez havalandırmayı başarmıştı.