İlk kez hat-trick yaptı! Fred, Rizespor maçında yıldızlaştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Rize Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri; 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (k.k) kaydetti.
KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI
Bu müsabakaya ise Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, damgasını vurmayı başardı.
Başarılı futbolcu, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fred, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
KARADENİZ DEPLASMANLARINI SEVİYOR
Geçen sezonun toplamında 3 kez ağları sarsan Fred'in bu golcü performansı sarı-lacivertli futbolseverlerin aklına deplasmanda oynanan Trabzonspor maçını getirdi.
Yine bir Karadeniz ekibine karşı başarılı bir oyun ortaya koyan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren maçta Trabzonspor, filelerini iki kez havalandırmayı başarmıştı.
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