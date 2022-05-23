İlk kez Milli Takım'da: Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Türkiye A Milli Takım Aday kadrosuna yer alan Tiago Çukur hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Tiago Çukur'un hayatı ve kariyeri...

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

20 yaşındaki Tiago Çukur, ilk kez aday kadroda yer aldı.

Watford U-23 takımında forma giyen Türk futbolcu Tiago Çukur kimdir milyonların merak konusu oldu.

Tiago Çukur, son dönemlerde Beşiktaş transferi ile konuşuluyordu.

Peki Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Milli takım aday kadrosundaki Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor? İşte biyografisi...

Tiago Çukur kimdir?

Amsterdam'da doğan Hollanda ve Türk uyruklu Tiago Süer Barbaros Çukur 30 Kasım 2002 tarihinde dünyaya geldi.

Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet olarak oynamıştır.

Genç yıldız futbolcu Tiago Çukur, aslen santrafor mevkisinde forma giymektedir.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi.

Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralandı. Sözleşmesi sona eren genç milli oyuncumuz tekrardan Watford takımına döndü.

Çukur bir ropörtajında, "Bir santrafor olarak kendimi tanımlamak gerekirse niteliklerim açısından gol için iyi bir sezisi olan, teknik, yetenekli ve hem forveti hem de orta sahayı idare edebilen biriyim. Fiziksel gücüm ile de bu özelliklerimi besliyorum." ifadelerini kullanmıştı.