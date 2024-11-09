İlk üç puan! Hatayspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Hatayspor oldu.
HATAYSPOR, 3 GOLLE KAZANDI
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Funsho Bamgoye ve 90+5'te Carlos Strandberg kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+2'de Deian Sorescu kaydederken, 81. dakikada Bruno Viana direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BOŞ KALEYE KAÇIRDILAR
Maçın ikinci devresinde fırsatları cömertce harcayan iki takımda da yıldız oyuncular karşılıklı olarak boş kaleye birer pozisyondan yararlanamadı.
Gaziantep FK'de Enric Saborit, Hatayspor'da ise Carlos Strandberg boş ağlara yakın mesafeden gol atamadı.
HATAYSPOR, İLK KEZ GALİP GELDİ
Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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