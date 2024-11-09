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İlk üç puan! Hatayspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti

İlk üç puan! Hatayspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla birlikte Hatay ekibi, ligdeki ilk galibiyetini aldı.