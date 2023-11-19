İlkay Gündoğan: Maçı ilk yarıda kaybetmişiz gibiydi Almanya Milli Takım futbolcusu İlkay Gündoğan, Türkiye karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

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Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Futbol Takımı, etkili bir mücadele vererek mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



Almanya Milli Takım futbolcusu İlkay Gündoğan, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Yeterince kararlı değildik"

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. Öne geçtikten sonra bile 15-20 dakikada sonucu belirleyecek kadar şans yakaladık. Sonrasında yeterince kararlı değildik ve topu iyi taşıyamadık." dedi.

"Goller bizim hatalarımızdan geldi"

Türkiye'nin oynadığı oyuna çözüm bulamadıklarını söyleyen İlkay, "Türkiye adam adama oynadı ve biz de çözüm bulamadık. Yeterince agresif değildik ve goller bizim hatalarımızdan geldi. Çok pasiftik. Maçı ilk yarıda kaybetmişiz gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.