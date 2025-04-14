İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Merkezi

Yeni sezonda Galatasaray'da forma giymesi beklenen İlkay Gündoğan'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Manchester City'deki sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyordu.

Ancak sarı-kırmızılıları yıkan haber, İngiltere'den geldi.

GUARDİOLA AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Katalan çalıştırıcı, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek." dedi.

"SÖZLEŞMESİ 2026 HAZİRAN'DA SONA ERECEK"

Guardiola yaz transfer dönemi için açık kapı bıraksa da İlkay'ın takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, "İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor." şeklinde konuştu.