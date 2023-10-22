İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran beğeni ve yorum Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı. Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan ise bu paylaşımı beğendi ve yorum attı.

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Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı.

Üç golün çıktığı mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü Mauro Icardi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Alex Oxlade-Chamberlain attı.

Siyah-beyazlı takımın file bekçisi Mert Günok ise 30. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında oyun kenarına geldi.

Taraftarlar tarafından beğenildi

Galatasaray'ın Beşiktaş maçı sonucuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşıma Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'dan hem beğeni hem de yorum geldi. İlkay Gündoğan, yaptığı yorumda aslan, sarı kalp, kırmızı kalp ve alkış emojilerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın yorumu, Galatasaray taraftarınca büyük beğeni aldı.

Daha önce de beğeni ve yorum atmıştı

Transferde adı sık sık Galatasaray ile anılan ve geçmiş röportajlarında Sarı-kırmızılılar'ın taraftarı olduğunu belirtmiş olan İlkay Gündoğan, 9 Ocak 2023'te Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fernando Muslera'ya ilişkin yaptığı 'Sen başkasın' paylaşımına ve 21 Şubat 2022'de takımın ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdığı 3-2'lik Göztepe zaferi sonrasındaki paylaşımına da yorum yapmıştı.