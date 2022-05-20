İlkay Gündoğan'ın evliliğindeki Galatasaray detayı dikkat çekti

İngiltere Premier Lİg ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui dünya evine girdi. Evlilik tarihindeki Galatasaray detayı dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren ve bitime 1 hafta kala liderliğini kaptırmamayı hedefleyen Manchester City, zafere ulaşmayı hedefliyor.

İlkay Gündoğan dünya evine girdi

Diğer yandan takımın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, İtalyan spiker Sara Arfaoui ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi.

Nikah merasimini Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yapan çiftin evlilik yeri ve tarihinin altında anlamlı bir detayın olması da dikkat çekti.





UEFA Kupası detayı dikkat çekti

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay'ın, 17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag Parken Stadı’nda Arsenal’i yenerek UEFA Kupasını kazanan sarı-kırmızılıların kendisinde büyük bir iz bıraktığı, bu yüzden evliliğinin yerini ve tarihini bu olaya dayanarak seçtiği kaydedildi.

"P ratikte gerçekleşebilir"

Danimarka’nın B.T gazetesine göre; Kopenhag Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Jesper Hyldal’ın bireysel nikah hakkında fazla açıklama yapamayacağını ama pratikte bunun gerçekleştiğini belirtildi.

Sara Arfaoui, Gündogan soyadını ekledi

Sara Arfaoui, sosyal medya hesabına "Gündogan" soyadını da ekledi.

Sara Arfaoui kimdir?

16 Temmuz 1995 yılında Nice, Fransa'da dünyaya gelen Sara Arfaoui, aslen İtalyandır.

26 yaşındaki ünlü model, büyük markalar ile iş birliği yapıyor.