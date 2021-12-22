İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçeli futbolcular utanmalı

9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 Fenenerbahçeli futbolculara sert eleştiri geldi. Ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu, "Bazen ortaya koyduğunuz performanstan utanmanız gerekir" dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmasını İlker Yağcıoğlu değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçeli futbolcuları yayıncı kuruluşta yaptığı programda sert şekilde eleştirdi.

"BUNUN İZAHI YOK"

İlker Yağcıoğlu "Bu bir oyundur. Her türlü skora saygımız var ama bazen de utanırsınız. Bazen ortaya koyduğunuz performanstan utanmanız gerekir. Fenerbahçeli oyuncuların, 1 saat 9 kişi oynayan rakibine karşı utanmaları gerekiyor. Bu bir ayıp artık! Bu kadar yavaş, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar isteksiz oynamaya hakkınız yok. Tamam hoca da gitti, sistem döndü. Beklenenler sahaya döndü. O zaman bu oyunun açıklaması nedir ağabey! Bunun izahı yok." ifadelerini kullandı.



