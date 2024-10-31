Immobile'den derbi tepkisi: Tekmeyle durdurdular

Haber Merkezi

Süper Lig'deki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Profesyonel lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynayan Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, rakibin sert futboluna tepki gösterdi.

"TEKMELERLE DURDURDULAR"

11 yıl önceki Juventus maçından sonra ilk kez bu kadar etkisiz kalan İtalyan yıldız, derbi için "Futbol yaşamımda ilk kez böylesine faullü maç oynadım. Oyunu domine ettik. Fırsatlar oluşturduk. Futbol adına tüm gücümüzü ortaya koyduk. Rakip çaresiz kaldı ve bizi tekmelerle durdurabildi." dedi.

Immobıle, Semih Kılıçsoy'a da şu sözlerle sahip çıktı: