Immobile’nin babasından gol krallığı sözleri

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Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Antalyaspor’u ağırlayacak.

Karşılaşma, 18 Ağustos Pazar günü saat 21:45’te başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Müsabaka öncesinde, Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile’nin babası Antonio Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"UMARIM GOL KRALLIĞINI KAZANIR"

Antonio şunları kaydetti:

Mutluyum, ailece hepimiz mutluyuz ve bunun böyle devam etmesini umuyoruz. Umarım Türkiye'de gol krallığını kazanır. Bu güzel olurdu ama kristal bir kürem yok ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Söylemeye gerek yok, oğluma en iyisini diliyorum.