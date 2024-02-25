İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara'nın ilk sözleri

İHA

Sivas Süper Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara için basın toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Yattara’nın yanı sıra İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı, kulüp yöneticileri ve İmranlısporlu futbolcular katıldı.

"Yattara'yı takıma getirmek için verdiğimiz sözü tuttuk"

Burada konuşan kulüp başkanı Adnan Avcı, şunları dedi:

Bugün ilk maçımıza Yattara’yı çıkaracağız. Yattara'yı takıma getirmek için verdiğimiz sözü tuttuk. Bu bir başlangıç olsun dedik. Sivas spor kamuoyu bir beklentideydi. İmranlıspor olarak bunu başardık. Yattara'nın bu saatten sonra spor anlamında sadece amatör spor kulüplerine destek olması açısından çok faydası oldu. İmranlıspor olarak şampiyonluğa oynayan bir takım ortaya çıkarttığımız için çok mutluyuz.