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    İmza törenine getirilen aslan, Manolas'ı korkuttu

    Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC'ye transfer olan Konstantinos Manolas imza töreninde getirilen aslan sebebiyle endişeli anlar yaşadı.
    • 27.09.2022 - 19:34
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    İmza törenine getirilen aslan, Manolas'ı korkuttu

    Bir dönem Roma ve Napoli formaları da giyen Yunan oyuncu Konstantinos Manolas'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

    BAE ekiplerinden Sharjah FC ile sözleşme imzalayan Manolas'ı imza töreninde hiç beklemediği bir şey karşıladı.

    Aslan kükreyince Manolas korktu

    Fotoğraf çekimi sırasında aslanla arasında az bir mesafe bulunan Manolas, aslanın kükremesiyle birlikte ani bir refleksle düşmekten son anda kurtuldu.

    Sharjah, Manolas transferiyle birlikte bir yıldız ismi daha kadrosuna katmış oldu.

    İmza törenine getirilen aslan, Manolas ı korkuttu #1

    İmza törenine getirilen aslan, Manolas'ı korkuttu İZLE

    Sharjah yıldız oyuncu transferleri yapıyor

    BAE ekibi bu sezon daha önce Barcelona'dan Miralem Pjanic ve Villarreal'den Paco Alcacer'i kadrosuna katmıştı.

    Sharjah geride kalan üç haftada topladığı 9 puanla lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

    İmza törenine getirilen aslan, Manolas ı korkuttu #2


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