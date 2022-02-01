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    Inaki Pena, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

    Inaki Pena, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

    Sarı-kırmızılıların yeni kalecisi Inaki Pena, ilk antrenmanına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:33
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    Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi İsmail Çipe'ye emanet etmişti. Ancak Çipe istenilen performansı gösterememiş, yaptığı hatalarla bir hayli eleştirilmişti.

    İsmail Çipe'nin ardından Domenec Torrent, kaleyi Fatih Öztürk'e bırakmıştı ancak o da istenileni veremeyince sarı-kırmızılılar arayışa geçti ve Barcelona B takımından Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.

    Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da Torrent, Pena'yı ilk 11'de düşünüyor.

    Inaki Pena, Galatasaray da ilk antrenmanına çıktı #1

    İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

    Dün akşam saatlerinde imzayı atan genç kaleci, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

    Pena'nın pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında kalede olması bekleniyor.

    Inaki Pena, Galatasaray da ilk antrenmanına çıktı #2

    Inaki Pena, Galatasaray da ilk antrenmanına çıktı #3


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