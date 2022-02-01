Inaki Pena, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Sarı-kırmızılıların yeni kalecisi Inaki Pena, ilk antrenmanına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çıktı.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi İsmail Çipe'ye emanet etmişti. Ancak Çipe istenilen performansı gösterememiş, yaptığı hatalarla bir hayli eleştirilmişti.

İsmail Çipe'nin ardından Domenec Torrent, kaleyi Fatih Öztürk'e bırakmıştı ancak o da istenileni veremeyince sarı-kırmızılılar arayışa geçti ve Barcelona B takımından Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.

Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray'da Torrent, Pena'yı ilk 11'de düşünüyor.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde imzayı atan genç kaleci, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Pena'nın pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında kalede olması bekleniyor.