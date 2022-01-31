Inaki Pena kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena'nın kariyeri

Galatasaray, Barcelona B forması giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'yı, kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Inaki Pena kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte Inaki Pena'nın kariyeri...

Galatasaray, 2021-2022 sezonu ocak ayı transfer döneminde kaleci arayışına girdi.

Sarı kırmızılı takımda, prensip anlaşmasına varıldığı duyurulan Roman Bürki transferi iptal olurken, beklenen haber Barcelona'dan geldi.

Galatasaray, Barcelona B Takımı'nda oynayan İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Akabinde Inaki Pena'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Genç file bekçisi, Alicante, Villareal, Barcelona gibi takımlarda altyapıda forma giydi.

Peki, Inaki Pena kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte, Inaki Pena'nın hayatı ve kariyeri...

INAKİ PENA KİMDİR?

2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen Inaki Pena, 2012 yılında henüz 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı.

2017-18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda, Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer alan Pena, 16 Nisan 2018 tarihinde Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi.

Daha sonra 2018-19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi eden Pena, ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

Inaki Pena, Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun sözleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı, 17 yaş altı, 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı.

2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci olan 22 yaşındaki kaleci, turnuva boyunca ilk tercih oldu.

Sergio Busquets'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.

İspanya'nın Barcelona B Takımı'nda kaleci olarak forma giyen Inaki Pena, Galatasaray'ın yeni kalecisi oldu.