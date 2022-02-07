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    Inaki Pena'nın ilk maç performansı

    Inaki Pena'nın ilk maç performansı

    Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena, performansıyla taraftara ve teknik ekibe güven verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:32
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    Galatasaray 'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e şans veren Galatasaray, iki isimden de aradığını bulamadı.

    İsmail ve Fatih'in forma giydiği dönemde Cim Bom, adeta kâbus dolu günler yaşadı. Fakat ara transfer döneminde yoğun bir çaba sonrasında İspanyol devi Barcelona'nın kalecisi İnaki Pena ile anlaşma sağlandı.

    Inaki Pena nın ilk maç performansı #1

    5 ŞUTUN 4'ÜNÜ KURTARDI, GÜVEN VERDİ

    Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki file bekçisi, dün Alanyaspor mücadelesiyle birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

    Kalesine gelen 5 şutun 4'ünde rakiplerine geçit vermeyen genç eldiven, yediği golde ise hata yapmadı. Yaptığı kurtarışların yanı sıra özellikle geriden oyun kurma becerisi ile ön plana çıkan Pena, performansıyla alkış aldı.

    Inaki Pena nın ilk maç performansı #2


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