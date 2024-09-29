İnanılmaz kurtarış: Tekrarlanan penaltıyı da kurtardı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Gaziantep FK'nın kalecisi Sokratis Dioudis, penaltı kurtarışlarıyla ön plana çıkan isim oldu.
Eyüpspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Dioudis'i geçemedi.
Hakem Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da inceledi ve kalecinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
THIAM'IN ŞUTUNU DA KURTARDI
Tekrarlanan penaltıda Gaziantep FK kalecisi, topun başına geçen Mame Thiam'a da gol şansı tanımadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
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