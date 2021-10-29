İngiliz basını: Acun Ilıcalı, Hull City'nin başına Türk hoca getirecek

İngiliz medyası, yakın zamanda Hull City'yi resmen satın alacak olan Acun Ilıcalı'nın Türk teknik direktörle anlaşmayı istediğini yazdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 30 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübünü satın aldı. Ayrıca İngiliz basını, Acun Iılcalı'nın Türk teknik adam ve Türk futbolculardan oluşan bir ekibi de kulübe getireceğini iddia etti.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın ortaklarından olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda Sittard ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Ilıcalı, bu kez gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Ilıcalı'nın, Championship ligi ekiplerinden Hull City'yi satın almak için kulübün sahibi Assem Allam ile anlaşma sağladığı ve ufak pürüzlerin kaldığı iddia edildi.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

"RÜYAM GERÇEK OLACAK"

Hull Daily Mail, Acun Ilıcalı'nın satın almaya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ilıcalı, "Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse rüyam gerçek olacak. Hull City'nin başarısı ile İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK TEKNİK DİREKTÖR GETİRECEK

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi.

Acun Ilıcalı, "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak." sözlerini kullanmıştı.

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü, fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların, Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyoneuroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA YILMAZ VURAL SESLERİ

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, bu haberlerin ardından Yılmaz Vural'ın en iyi aday olduğunu ifade ederek eski capsleri yeniden gün yüzüne çıkardı.