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    İngiliz basını: Arsenal, Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    İngiliz basını: Arsenal, Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    Lille'de bu sezon formuyla beğeni alan Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmeyi başardı. Daily Mail'in haberine göre Arsenal, milli futbolcuyu radarına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 13:31
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    Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın yükselen formu, Fransız basını başta olmak üzere tüm Avrupa basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

    Ada'nın saygın gazetelerinden Daily Mail'de yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

    İngiliz basını: Arsenal, Yusuf Yazıcı yı istiyor #1

    MESUT ÖZİL'İN HALEFİ

    Haberde Yusuf'tan "Mesut Özil'in halefi" olarak bahseden gazete, milli futbolcunun Arsenal'in radarında olduğunu ve formunu devam ettirmesi halinde Türk asıllı Alman futbolcunun yerine transferinin gerçekleşebileceğini duyurdu.

    Avrupa Ligi'nde 2 farklı takıma (Sparta Prag ve Milan) hat-trick kaydeden milli futbolcumuz, Lille ile çıktığı 12 maçta 7 gol 1 asistle takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

    İngiliz basını: Arsenal, Yusuf Yazıcı yı istiyor #2

    İngiliz basını: Arsenal, Yusuf Yazıcı yı istiyor #3

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