İngiliz basını: Mauro Icardi, Devrim Özkan'la aşk yaşıyor

G.Saray'ın yıldız futbolcusu Icardi geçtiğimiz ay eşi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Ofspor maçında bir araya gelen ikilinin barıştığı iddia edilse de İngiliz basınında yer alan haber şaşırttı.

Galatasaray 'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara geçtiğimiz ay ayrıldıklarını duyurmuştu.

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Wanda Nara ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı;

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

Neler olmuştu?

Ayrılık kararının ardından Icardi’nin izin alıp özel işleri için Arjantin’e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara’yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti. Icardi’nin o tarihlerde Wanda Nara’nın otelinin önünde şok görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik görevlileri otele almamıştı

Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Wanda’nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

Ayrıca Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Icardi ile görüşmüş, ikili Ofspor maçını da birlikte izlemişti.

"Devrim Özkan ile el ele görüntülendi"

Barıştılar iddiaları üzerine İngiltere'den The Sun'a ait haberde, "29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi." ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'dan ve Mauro Icardi cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.