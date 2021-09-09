İngiliz basını: Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutsuz

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil için İngiliz basınından büyük bir iddia ortaya atıldı. Basında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu Katar ve MLS'te takım bakıyor.

Fenerbahçe'de kadroya giremediği için mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı. MLS ve Katar takımların, yıldız futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi.

"MENAJERİ KALACAK DESE DE MUTSUZ"

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; son dönemde kadroya alınmaması deneyimli ismi mutsuz etti. Takımdaki konumundan memnun olmayan 32 yaşındaki futbolcunun, Katar ziyaretinde de transfer konularına girdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Daily Mail'in haberinde, "Mesut Özil, sadece dokuz ay önce geldiği Fenerbahçe'de mutsuz. İşler planladığı gibi gitmedi. Amerika'ya veya mega zengin Katar'a taşınma olasılığını araştırıyor. Menajeri onun Fenerbahçe'de kalacağını söylüyor ama o mutsuz." ifadelerine yer verildi.

FORM TUTAMADI

Yıldız oyuncu, bu sezon üç Süper Lig maçının sadece ikisinde forma giydi ve sahada 107 dakika kalabildi.

Mesut, Helsinki ile oynanan maçlarda oynamış ancak 90 dakikayı tamamlayamamıştı. Mesut ile Teknik Direktör Vitor Pereira arasında da problem olduğuna dair iddialar var.