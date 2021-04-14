İngiliz basını: Özil'in Fenerbahçe macerası kabus oldu

İngiliz basını, büyük umutlarla transfer olan Mesut'un Fenerbahçe macerasının kabusa döndüğü yorumunda bulundu.

Devre arasında İngiltere’nin Arsenal kulübünden Fenerbahçe’ye dahil olan yıldız oyuncu Mesut Özil’in Türkiye kariyeriyle ilgili İngiliz basınından dikkat çeken bir yorum geldi.

Dailycannon'da yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası kabusa döndü.

“BİR RÜYA HAMLESİ OLARAK KATILDI, KABUSA DÖNDÜ”

Haberde konuyla ilgili, "Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katıldı ve Arsenal'den ayrıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığınden beri onun için her şey kabus oldu." ifadeleri kullanıldı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerinin değerlendirildiği haberde, "Şu anda 4,5 milyon sterlin değerinde, ocak ayında serbest olarak gittiği Fenerbahçe'de sadece 418 dakika futbol oynadı. Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katılırken Arsenal perdesinden sıyırıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri her şey kabus oldu." denildi.

“GOLÜ VE ASİSTİ YOK”

Öte yandan yıldız futbolcuyla ilgili, "Türkiye'de geçirdiği süre boyunca ortalama 6.46 reyting yakaladı, henüz ne bir golü ne de bir asisti var. Ayak bileği bağ yırtığı nedeniyle kenarda bekliyor, belki sezon bitene kadar oynamayabilir." yorumunda bulunuldu.

Mesut'un son olarak 5 Nisan'da sahalara geri dönmesinin beklendiği ancak henüz dönmediğinden bahsedildi.

MESUT SADECE 7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 7 maçta forma giyebildi.