İngiliz basını yazdı! Jose Mourinho, Newcastle United'ın başına geçiyor

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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ismi, bir kez daha Premier Lig ekipleriyle anıldı.

İngiltere'de daha önce Everton ile adı geçen Portekiz teknik adam için bu kez Newcastle United iddiası gündeme geldi.

HOWE AYRILIRSA, ADAY MOURINHO

The Guardian'da yer alan habere göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye yaz aylarında katılan 61 yaşındaki teknik adamın, geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyete rağmen mutsuzluğunu ortaya koyduğu ve alternatifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

MOURINHO'NUN HEDEFİ NEWCASTLE UNITED

İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da görev yapan Mourinho'nun, Premier Lig'de bitmemiş bir hedefi olduğuna inandığı ve hedef olarak Newcastle United'ı seçtiği iddia edildi.

BAŞKANLA FORMULA 1'DE TANIŞTILAR

Mourinho'nun, Newcastle United'ın başkanı Yasir Al-Rumayyan ile mart ayındaki Formula 1 Suudi Arabistan GP'de tanıştığı ve Portekiz teknik adamın kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

HOWE'UN YERİ GARANTİ DEĞİL

Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe'un sezona iyi olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen Chelsea ve Arsenal karşısında arka arkaya alınan galibiyetlerle moral olduğu ancak kulübün sahiplerinin Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle 46 yaşındaki teknik adamın geleceğinin garanti altında olmadığı ifade edildi.

Howe'un ayrıca geçen yaz Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi'nin kulüpten ayrılmasıyla iki önemli destekçisini kaybettiği ve temmuz ayında göreve başlayan sportif direktör Paul Mitchell ile tartışma yaşadığı hatırlatıldı.