İngiliz devi Arda Güler için geliyor

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e Premier Lig'den dev bir talip çıktı.

Buna göre İngiliz devi Arsenal, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

İSPANYOLLAR YAZDI: ARSENAL, ARDA GÜLER İÇİN 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Premier Lig ekibinin 30 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Arda'yı yaratıcılığı artıracak bir takviye olarak gördüğü ve Odegaard'ın üstlendiği role benzer bir rol üstlenebileceğini düşündüğü belirtildi.

BAŞKAN PEREZ İSTEMİYOR

Son olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'i bırakmak istemediği biliniyor.

Sadece yüksek bir teklif gelmesi halinde Arda'nın durumunu yeniden değerlendirmeye hazır olan Perez'in, 30 milyon euroluk teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

3 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS GÖSTERDİ

Öte yandan bu sezon ilk 11'de çok fazla süre alamayan milli futbolcu, 33 maçta forma giydi ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 45 milyon euro olarak gösteriliyor.