İngiliz devi Chelsea, Kenan Yıldız için devrede

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İtalya'nın köklü ekiplerinden Juventus'un formasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İngilizlerin radarında...

Premier Lig'in dev kulübü Chelsea, 19 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İTALYANLARIN İDDİASI: CHELSEA'NİN HEDEFİ KENAN YILDIZ

Chelsea'nin, Kenan Yıldız'ı yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği ve bu konuda somut adımlar atacağı öne sürüldü.

Calciomercato'nun haberine göre, Juventus kulübü, genç oyuncusunun transferi için yaklaşık 80 milyon euroluk bir bedel talep etti.

JUVENTUS 80 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu rakam, Chelsea için oldukça cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının kalitesini artırmak adına Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediğini belirtti.

38 MAÇTA 6 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS GÖSTERDİ

2024/2025 sezonunda Juventus formasıyla 38 maçta 6 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performans ortaya koyan Kenan Yıldız, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.