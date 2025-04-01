İngiliz devi Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

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Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, performansıyla önemli takımları ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere Bayern Münih, geçtiğimiz yaz milli futbolcu ile ilgilenmiş ancak Hakan, Inter'de kalmıştı.

Hakan Çalhanoğlu için bu kez Manchester United devreye girdi.

KIRMIZI ŞEYTANLAR DEVREYE GİRDİ

Fichajes'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Manchester United'ın orta sahayı lider ve yaratıcı bir oyuncuyla güçlendirmek istediği Hakan'ın özellikleriyle bu profile uyduğu kaydedildi.

Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ın, Hakan için yaz aylarında transfer hamlesi yapmasının beklendiği öne sürüldü.

AMORİM, ORTA SAHAYA LİDER BİR OYUNCU ARIYOR

Inter'de bu sezon 33 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Inter'de her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.