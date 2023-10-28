İngiliz gazetesinden olay Fenerbahçe yorumu: Avrupa'nın en iyi takımıyla tanışın İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi Daily Mail, Fenerbahçe'nin 19'da 19 galibiyetini manşetlerine taşıdı. Gazetenin haberinde, "Sizi Avrupa'nın en iyi takımıyla tanıştıralım" yazısı dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin dillere destan başarısı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük yankı uyandırıyor.

Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, sarı-lacivertlilerin büyük başarısından şu sözlerle bahsetti:

Avrupa'nın beklenmedik ama en iyi takımıyla tanışın! Premier Lig'in reddettiği oyuncularla dolu! Bu takım bu sezon oynadığı 18 maçın TAMAMINI kazandı...

Chelsea bile başaramadı

Süper Lig'de oynadığı dokuz maçın tamamını kazanarak rekorla tarihi başlangıç yapan Fenerbahçe, geriye kalan galibiyetleri de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde aldı.

Son olarak Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe'nin başarısını Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal gibi önemli ekipler dahi başaramadı.

Yıldızlarından bahsedildi

Kadrodaki Premier Lig'de oynamış oyunculara dikkat çeken Daily Mail, kırmızı şeytanlardan ayrılan Fred'in henüz daha mağlubiyet yaşamadığını belirtti. Fred ile beraber Michy Batshuayi'den de bahseden İngilizler, geçmişte Manchester City'de oynayan Edin Dzeko, Southampton'da forma giyen Dusan Tadic ve Blackburn, Bournemouth, Everton, Watford'da oynayan Joshua King'in de takıma katkıda bulunduğundan bahsetti.

Fenerbahçe'nin nereye kadar formunu devam ettireceği futbolseverler tarafından merak konusu.