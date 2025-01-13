AA & Ensonhaber

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Manchester United, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Arsenal'a penaltılarda üstünlük sağlayarak tur atladı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, biri normal sürede olmak üzere kurtardığı 2 penaltıyla takımının turu geçmesine büyük katkı sağladı.

Müsabakanın ardından ise İngiliz basını, Altay Bayındır'ı karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

"MANCHESTER UNITED'IN YENİ KAHRAMANI OLDU"

The Sun gazetesindeki haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.

"FORMASI İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Mirror gazetesinde, şu yorum yapıldı:

Altay Bayındır forması için mücadele ediyor. United'ın Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay Bayındır, pazar günü bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Kaleciden mükemmel bir maç sonu.

"GALİBİYETTE PARLADI"

BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Manchester United'ın galibiyetinde Altay Bayındır, ön plana çıkarılarak şu ifadelere yer verildi:

Altay Bayındır, 10 kişilik Manchester United'ın gerilimli kupa maçında Arsenal'a karşı alınan galibiyette parladı. Altay, Manchester United'ın ilk kaleci tercihi mi olmalı?

"PENALTI KURTARIŞIYLA YILDIZLAŞTI"

Independent gazetesinin haberinde de şu ifadeler kullanıldı:

Altay Bayındır, Manchester United'ın Tottenham'a elendiği kupa mücadelesinde son derece zor bir maç yaşadı ancak Arsenal'a karşı bir dizi muhteşem kurtarış yaptı ve penaltı atışlarında belirleyici bir penaltı kurtarışıyla yıldızlaştı.

"PENALTI ATIŞLARINDAKİ BELİRLEYİCİ FAKTÖR OLDU"

Daily Mail gazetesindeki maç haberinde, şu şekilde görüş belirtildi:

Tottenham maçındaki performansından sonra Altay Bayındır, bu kez günün kendi günü olmasına karar verdi. Altay, Kai Havertz'in penaltısını kurtararak Manchester United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu.

"BİR ALKIŞI HAK EDİYOR"

Öte yandan Amerikan spor kanalı ESPN'de ise milli kalecinin performansı övüldü.