İngilizler yazdı: Kerem Aktürkoğlu'na Arsenal kancası

Haber Merkezi

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, derbi maçta deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup ederken milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmayı birer asistle tamamlamıştı.

Haftanın ilk 11'ine seçilen milli yıldızlarımızdan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ARSENAL, KEREM'İN PERFORMANSINDAN ETKİLENDİ

Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'nun performansından etkilendi.

G.SARAY'DAYKEN DE İZLİYORLARDI

TBR Football'da yer alan habere göre, İngilizlerin milli futbolcumuzdan ilgilendiği ve geçen yaz Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmadan önce de transfer için takip edildiği aktarıldı.

48 MAÇTA 16 GOL 14 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Bu sezon hem Galatasaray hem de Benfica ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 26 yaşındaki başarılı sol kanat; 16 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.