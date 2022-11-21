İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası'nda 2. gün..

İngiltere - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Katar Dünya Kupası'nda 2. gün..

2022 Katar Dünya Kupası heyecanı başladı. Bugün oynanacak olan İngiltere - İran maçının detayları merak ediliyor. İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

2022 Katar Dünya Kupası dün akşam yapılan görkemli bir açılış töreni ile başladı. Açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Açılış maçında Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın attığı golle Ekvador Katar'ı 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Bugünün en önemli maçlarından birinde İngiltere ile İran kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nın favori takımlarından olan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün İran ile karşılaşacak.

Futbolseverlerin ilhiyle takip ettiği 2022 Dünya Kupası maçları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Kullanıcılar oynanacak maçları ve saatlerini sıklıkla araştırıyor.

Peki İngiltere - İran maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın bilgileri..

İngiltere - İran maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere - İran mücadelesi bugün saat 16.00'da başlayacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak..