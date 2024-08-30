İngiltere kariyeri şanssız başladı! Ferdi Kadıoğlu, sakatlandı Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığını TFF de duyurdu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun son yıllarda yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpte birçok mevkide görev yapması, gelişimi ve istikrarıyla Premier Lig'e adım atmıştı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den, İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmuştu.

30+5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

Taraflar bu transfer için 30 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlarken, Brighton ekibi sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda 5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.

SAKATLIK GEÇİRDİ

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığını TFF de duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, TFF'den yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

15-20 GÜN SAHALARDAN UZAK

Ferdi Kadıoğlu'nun 15-20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN AYRILAN SAKATLANIYOR

Daha önce Süper Lig'den ayrılan ve Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturmaya başlayan futbolcular da kısa süre içerisinde sakatlık yaşamıştı.

Arda Güler, Sacha Boey ve Yunus Emre Konak gibi isimler antrenman temposuna uyum sağlayamamış ve sahalardan uzak kalmışlardı.