Dünyanın en prestijli liginin Türkiye'de 2022-2023 sezonunda hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, İngiltere Premier Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı kim olacak 2022-2023?

Her yılın Ağustos ayında başlayan ve toplam 20 takımın katılımıyla gerçekleşen İngiltere Premier Ligi, dünyanın en sevilen ve takip edilen ligleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de boy gösteren çoğu futbolcu, İngiltere Premier Ligi'nde oynamak için can atıyor ve bu kapsamda kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Dünyanın en prestijli ligi 2021-2022 sezonunda Türkiye'de, S Sports ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu.

Ancak ligin sona ermesinin ardından, İngiltere Premier Ligi'nin yeni yayıncısının kim olacağı merak edilmeye başlandı.

Bu kapsamda futbol tutkunları, "İngiltere Premier Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı kim olacak 2022-2023?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İngiltere Premier Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı kim olacak 2022-2023? İşte yanıtı...

İngiltere Premier Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı kim olacak 2022-2023?

Yapılan son anlaşmaya göre ise 2022-23, 2023-24, 2024-25 sezonları boyunca, toplam 3 sezon olmak üzere Premier Lig yayın haklarını beIN Sports aldı.

2022-23 sezonu başta olmak üzere, 3 sezonluk süreç boyunca beIN Sports, Türkiye’deki Premier Lig takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İngiltere Premier Lig maçlarını canlı ve özel olarak yayınlayacak.