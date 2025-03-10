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Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu sezon söylediği, "We are clean" (Biz temiziz) sözleri gündem yaratmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun bu sözlerinin yer aldığı bir tişört satışa sunmuştu.

İNGİLİZ GAZETECİ YAYINA MOURINHO İÇİN ÜRETİLEN TİŞÖRTLE ÇIKTI

Mourinho'nun bu sözü ve tişörtü İngiltere'de de gündem yarattı.

İngiliz gazeteci Gary Cotterill, Sky Sports'ta canlı yayına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen We are Clean sözleri ile çıktı.

Cotterill, Mourinho ile karşılaşmalarını ve Süper Lig'e dair düşüncelerini paylaştı.

"TÜRK FUTBOL HİYERARŞİSİNDE BİR TARAFLILIK VAR"

Cotterill, "Jose Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık ve bana bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var." diye konuştu.