İngiltere'de gündem Victor Osimhen: Premier Lig kulüpleri neden almadı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıları zafere taşıyan gol Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Nijeryalı yıldız, Cimbom'a üç puanı getiren isim oldu.

Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı.

"İNGİLİZ KULÜPLERİ OSIMHEN'İ NEDEN ALMADI?"

Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Osimhen, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından ise The Athletic'in İngiliz futbolu ve Liverpool muhabiri Nick Miller, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nick Miller'ın 'Premier Lig kulüpleri Osimhen'i neden almadı?' başlıklı yazısı...

"Premier Lig kulüpleri Victor Osimhen'i transfer etmemekle bir fırsatı kaçırdılar mı?



Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulübünün rekor transferi Victor Osimhen hakkında The Athletic'e verdiği röportajda "Çok para harcadık" dedi. "Bir Türk takımının 75 milyon euroya bir oyuncuyu transfer etmesi adeta bir mucizeydi."



"Mucize" biraz abartılı mı? Belki. Ancak bu yaz öncesinde tek bir oyuncu için 20 milyon eurodan (17,5 milyon sterlin; 24 milyon dolar) fazla ödeme yapmamış bir kulüp için, paralarını akıllıca harcadıklarına oldukça ikna olmaları gerektiği açıktır.



Salı gecesi Liverpool maçında onu izlemek, kulübün akıllıca bir yatırım yaptığına dair daha fazla kanıt sağladı.



Osimhen galibiyet golünü attı — itiraf edelim ki penaltıdan — ama bu, performansının en etkileyici yönleri arasında tartışmalı bir şekilde alt sıralarda yer aldı. Sahada kaldığı 72 dakikanın geri kalanında Osimhen, Liverpool savunmasına hücum ederek, akıllı koşular ve keskin top kesmeler yaparak, kendisi ve takım arkadaşları için fırsatlar yaratarak bir tehdit oluşturdu. Alisson'un pozisyonunu bozduğunu fark ettikten sonra yaptığı lob, sezonun en güzel gollerinden biri olmaktan birkaç santim uzaktaydı.



Bazı mükemmel fırsatları kaçırdı ve zaman zaman biraz keskinlikten yoksun kaldı, ancak rakip takımlar için tam bir kabus gibiydi ve tüm bunları yüzde 100 formda olmasa da yaptı: Buruk, onun oynayıp oynamayacağına son dakikaya kadar karar vermedi.



Galatasaray, Osimhen'i satın almadan önce deneme fırsatı buldu, çünkü oyuncu 2024-25 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak çok başarılı bir sezon geçirdi. Geçen sezon Türk şampiyonunda 41 maçta 37 gol attı: Salı günü Liverpool'a karşı attığı galibiyet golü, bu sezon beş maçta attığı üçüncü gol ve İngiliz kulüplerine karşı oynadığı altı maçta attığı altıncı gol oldu.



Bu gol bir penaltıydı ve diğer dört golü Tottenham Hotspur ve Leicester City'ye karşı Avrupa Ligi'nde attı (altıncı golü ise 2019'da Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı attı). Ancak bu durum şu soruyu akla getiriyor: İngiliz takımlarına karşı gol atmaya devam ediyorsa, neden bir İngiliz takımı onu transfer etmedi?



Osimhen yaz aylarında transfer piyasasında çok rağbet görüyordu. İlk kiralama süresi sona erdikten sonra, asıl kulübü Napoli'ye geri dönmeyecekti. Gerekli parayı bulan takım onu transfer etmek için iyi bir fırsat yakalamış olacaktı.



Ancak, ligin çoğu elit kulübü forvet arayışında olmasına rağmen, hiçbir Premier League kulübü onu ciddi olarak değerlendirmedi.



Maçtan önce Arne Slot'a Liverpool'un onu transfer etme olasılığı soruldu, ancak Liverpool Echo'nun haberine göre teknik direktör, Hugo Ekitike ve Alexander Isak'ı istedikleri için bu olasılığı reddetti. Makul bir cevap. Arsenal'in bir santrfor ihtiyacı vardı, ancak bunun yerine Viktor Gyokeres'i transfer etti: Portekiz'deki çizgi film gibi gol sayıları göz önüne alındığında, bu da makul bir karar olabilir, ancak İsveçli oyuncunun en üst düzeyde gol atabileceğini kanıtlayan tek şey Sporting CP'de geçirdiği iki sezon. Osimhen İtalya'da gol yağdırırken, Gyokeres Brighton'da forma şansı bulamıyordu.



Bir de Chelsea var. Onlar Liam Delap ve Joao Pedro'yu transfer ettiler, ama ikisinin de Osimhen'in özgeçmişi yok. Manchester United, gelecek vaat eden genç bir oyuncu olan Benjamin Sesko'yu tercih etti, ama o da Nijeryalı oyuncunun başarılarına sahip değil. Newcastle United, Isak'ın yerini alacak bir forvet aramadığını iddia etti, ancak yıldız oyuncularının ayrılacağını kabul edip Nick Woltemade'den daha kanıtlanmış bir yedek bulmak için daha fazla zaman ayırsalardı, kesinlikle daha iyi olurdu. Kimleri transfer edebilecekleri konusunda önerisi olan var mı?



Tüm bunlar belki biraz indirgemeci olabilir. Osimhen'in transferi için sıra nispeten kısaydı ve bunun birçok nedeni vardı.



Maliyet bunlardan biriydi. Premier Lig kulüpleri için bile 75 milyon euro çok büyük bir rakam ve Galatasaray ile bitmek bilmeyen pazarlıklar sonrasında bile Napoli fiyat konusunda taviz vermedi. Kısa süre sonra öğreneceğimiz gibi, maaşı da çok yüksek.



Afrika Uluslar Kupası da dikkate alınması gereken bir faktör: Premier Lig kulüpleri Afrikalı oyuncuları transfer etmekten çekinmiyor, ancak bazıları, oyuncunun Aralık ve Ocak aylarının büyük bir bölümünde forma giyemeyeceğini bildikleri için bu kadar büyük bir harcama yapmaktan çekindi.



Sakatlıklar da var: Osimhen bu sezon şimdiden beş maçı kaçırdı, Liverpool maçını erken terk etmek zorunda kaldı ve kariyeri boyunca sürekli kas problemleri yaşadı.



Güvenilirlikle ilgili başka sorular da var: Osimhen, Napoli'nin 2022-23 sezonunda Serie A'yı kazandığı sezonda olağanüstü bir performans sergiledi, ancak bir dizi hafifletici faktör olsa da, bir sonraki sezon formunu kaybetti. Birçokları için, Konyaspor ve Göztepe maçlarında oynadığı bir sezon, bu sorulara ikna edici bir cevap değil.



Ancak diğer nedenler o kadar da titiz bir incelemeye dayanmayabilir. Bazı Premier Lig kulüpleri, Osimhen'in karakteri hakkındaki şüpheler nedeniyle onu ciddi olarak takip etmedi: transferi değerlendiren kulüplerden en az biri, bazı olumsuz raporlar aldı.



Ancak Türkiye'de onunla çalışmış olanlar, ilişkilerini korumak için isimsiz kalmak koşuluyla, sadece iyi şeyler söylüyorlar. Osimhen, kiralık olarak oynadığı dönemde kısa sürede soyunma odasının önemli bir parçası haline geldi ve transferin kalıcı hale gelmesinden sonra da öyle olmaya devam ediyor.



Ve bu referansları göz ardı etseniz bile, Galatasaray'ın soyunma odasını zehirleyecek bir oyuncu için büyük bir harcama yapmayacağını rahatlıkla varsayabilirsiniz.



Kısa bir süre önce Osimhen televizyon izlerken, Türkiye'nin başkenti Ankara'da önemli bir ameliyat geçiren bir çocukla ilgili bir haber gördü. Anesteziden yavaş yavaş uyanırken, çocuk Osimhen'in yatağının başında belirdiğini hayal etti/halüsinasyon gördü. Bu hikayeyi duyan Osimhen, çocuğu ve ailesini Galatasaray'ın antrenman sahasına davet etti ve ona imzalı, maçta giydiği formayı hediye etti.



Yine, nispeten mütevazı bir fedakarlık eylemi, o olumsuz karakter raporlarının tamamen yanlış olduğu anlamına gelmez, ama aynı şekilde, kulübünüzün moralini anında bozacak biri olduğunu da göstermez.



Sonuçta, Osimhen birkaç nedenden dolayı Galatasaray'a kalıcı olarak transfer oldu. İlk olarak, profesyonel açıdan açıkça rahattı: Süper Lig özellikle güçlü bir lig değil, ama kim o kadar çok gol atmaktan hoşlanmaz ki?



İkincisi, Rams Park'taki tribünlerdeki taraftarlarla aralarında güçlü bir bağ oluştu. Okan Buruk, The Athletic'e "O bizim taraftarlarımızı sevdi, onlar da onu sevdi. Aralarında gerçekten büyük bir bağ vardı. Burada çok mutluydu." dedi.



Üçüncü faktör ise paraydı. Osimhen'e yılda yaklaşık 15 milyon euro ödeniyor ve buna ek olarak 5 milyon euro da imaj hakları için ödeme yapılıyor, yani haftada yaklaşık 400 bin euro kazanıyor. Türkiye'deki vergi yasaları gereği, bu paranın sadece yüzde 20'sini devlete ödeyeceği düşünülürse, İstanbul'daki hayatın neden bu kadar çekici gelmeye başladığı anlaşılabilir.



Bununla birlikte, yaz aylarında Galatasaray'ın onun transferi için ana rakibi olan Suudi Pro Ligi takımı Al Hilal'in ona neredeyse iki katı bir teklifte bulunduğu bildirildi, bu nedenle Türkiye'ye gitmesinin tek nedeni para değildi.



Belki de daha az bir ücretle Premier League'e transfer olmaya ikna edilebilirdi. Yaz aylarında çoğu elit kulübün elit bir forvete ihtiyacı varken, tam da onlara uygun bir oyuncu vardı. Osimhen'in transferine karşı birçok argüman vardı, ancak lehine olanlar daha fazlaydı.



Liverpool'a sorun."