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    İngiltere'de sınırlı seyirci kararı ertelendi

    İngiltere'de statların taraftara açılma planı alınan son dakika kararıyla ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 14:28
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    İngiltere'de sınırlı seyirci kararı ertelendi

    İngiltere, 1 Ekim'den itibaren sınırlı sayıda da olsa spor etkinliklerine seyirci alınması planlanıyordu.

    KARAR ERTELENDİ

    Ancak kabine bakanı Michael Gove, salgının seyri nedeniyle kararı ertelediklerini açıkladı.

    Bu ayın başında pilot bölgelerde 100 kişinin statlara alınması kararlaştırılmıştı.

    Ancak Corona virüs vakalarının artması nedeniyle bu plan askıya alındı. Birleşik Krallıkta Kovid-19 alarm düzeyi 4'e çıktı. Bu da bulaşma riski yüksek veya giderek artan seviler anlamı taşıyor.

    İngiltere de sınırlı seyirci kararı ertelendi #1

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