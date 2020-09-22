İngiltere'de sınırlı seyirci kararı ertelendi

İngiltere'de statların taraftara açılma planı alınan son dakika kararıyla ertelendi.

İngiltere, 1 Ekim'den itibaren sınırlı sayıda da olsa spor etkinliklerine seyirci alınması planlanıyordu.

KARAR ERTELENDİ

Ancak kabine bakanı Michael Gove, salgının seyri nedeniyle kararı ertelediklerini açıkladı.

Bu ayın başında pilot bölgelerde 100 kişinin statlara alınması kararlaştırılmıştı.

Ancak Corona virüs vakalarının artması nedeniyle bu plan askıya alındı. Birleşik Krallıkta Kovid-19 alarm düzeyi 4'e çıktı. Bu da bulaşma riski yüksek veya giderek artan seviler anlamı taşıyor.