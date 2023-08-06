İngiltere'de Süper Kupa'nın sahibi Manchester City'yi penaltılarda geçen Arsenal oldu İngiltere'de Süper Kupa'yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından Manchester City'yi penaltılar sonunda 4-1 yenen Arsenal kazandı.

AA

Başkent Londra'daki tarihi Wembley Stadı'nda oynanan İngiltere Süper Kupa (FA Community Shield) mücadelesinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci devresinde Manchester City, 77. dakikada Cole Palmer'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti.

Arsenal, 90+11'de beraberliği sağladı

Mücadelenin son bölümünde ataklarını sıklaştıran Arsenal, 90+11. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresinin bu skorla tamamlanmasının ardından penaltılara geçildi.

Penaltılarda Arsenal güldü

Arsenal, penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde 17. kez bu kupanın sahibi oldu.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve İngiltere Kupası'nda zirveye ulaşarak üçleme (treble) yapan Manchester City ise sezona kupayla başlama fırsatını değerlendiremedi.