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    Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Grup aşamalarında 3. maçlar bugün oynanacak.Gecenin en zorlu maçlarından birinde Inter ile Barcelona karşı karşıya gelecek..
    • 04.10.2022 - 13:40
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    Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü maçların heyecanı bugün oynanacak müsabakalar ile başlıyor.

    Inter ile Barcelona takımlarının karşı karşıya geleceği dev maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Grup C grubunda yer alan Inter ve Barcelona grupta oynadıkları ilk iki maç sonucunda 3'er puan topladı.

    Grupta oynanan son maçlarda Inter deplasmanda Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederken Barcelona ise Bayern Münih deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı.

    Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

    Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu dev maçın ne zaman oynanancağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.İşte dev maçın merak edilenleri..

    Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Inter - Barcelona maçı ne zaman oynanacak?

    Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi C grubu üçüncü maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovenyalı hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

    Inter ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği bu keyifli maç EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak..


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