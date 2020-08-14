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    Inter eski başkanı: Messi'yi transfer edecek güçteyiz

    İtalya'nın önde gelen takımlarından Inter'in Messi rüyası devam ediyor. Kulübün eski başkanı Massimo Moratti, "Inter transfer için her türlü kaynağa sahip" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 16:47
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    Inter eski başkanı: Messi'yi transfer edecek güçteyiz

    Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, Messi transferi ve İtalya takımlarının Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

    Moratti, Inter'in sahibi olan Çin merkezli şirket Suning'in Arjantinli süper yıldızı getirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.

    Inter eski başkanı: Messi yi transfer edecek güçteyiz #1

    "INTER'İN KAYNAKLARI YETERLİ"

    Inter eski başkanı açıklamasında; "Şu anda sadece bir Inter taraftarıyım ve transferle ilgili bir bilgim yok. Ancak biliyorum ki; kaynakları düşündüğümüzde Inter, Messi ile anlaşabilir" dedi.

    "BİRİ PSG'YE, DİĞERİ FRANSA 7.SİNE"

    Massimo Moratti, Şampiyonlar Ligi değerlendirmesinde; "Bir İtalyan PSG'ye, diğeri ise Fransa Ligi'ni 7. bitiren takıma elendi. Açıkcası burada bir karşılaştırma yapmıyorum. Biz Inter'de Şampiyonlar Ligi kupası için 45 yıl bekledik. Juventus daha az bekledi ama belki bu sefer biz onlardan önce kazanırız" dedi.

    Inter eski başkanı: Messi yi transfer edecek güçteyiz #2

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