Inter maçında korku dolu anlar: Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler

İtalya Serie A'da Inter'in deplasmanda Atalanta'yı 2-0 yendiği maçında ikinci yarının başında korku dolu anlar yaşandı.
Dakikalar 47'yi gösterdiğinde Hakan, kazanılan korneri kullanmak için köşe çizgisine gitti.
Tecrübeli futbolcu, gelen sesin ardından bir anda tribünlere bakmaya başladı.
HAKAN ÇALHANOĞLU KORNER KULLANACAKKEN TRİBÜNLERE BAKMAYA BAŞLADI
Inter seyircileri, milli futbolcuya megafonla seslenerek bir taraftarın sağlık sorunu yaşadığını iletti ve yardım istedi.
Bunun üzerine durumu fark eden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın hakemine taraftarlardan birinin rahatsızlandığını ileterek sağlık görevlisi istedi.
TRİBÜNDEKİLER YARDIM İSTEDİ: HAKAN GÖREVLİLERİ YÖNLENDİRDİ
Hakem oyunu durdurdu ve görevliler müdahaleye başladı.
Bu gelişme üzerine bir anda sahadaki herkes o yöne bakmaya başladı.
Sağlık görevlileri, rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi yaptı. Bu süreçte oyun 7 dakikada durdu.
KORNER GOL OLARAK DÖNDÜ
Taraftarın durumunun ciddi olmadığı anlaşılınca oyun kaldığı yerden devam etti.
Yaşananlarının ardından Hakan Çalhanoğlu 54. dakikada korneri kullandı ve Carlos Augosto, Hakan'ın kestiği topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi takımda Ederson 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken 87. dakikada Lautaro Martinez ile bir gol daha bulan Inter, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.
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