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Inter maçında korku dolu anlar: Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler

Inter maçında korku dolu anlar: Hakan Çalhanoğlu'ndan megafonla yardım istediler Inter-Atalanta maçında korner kullanmayan hazırlanan Hakan Çalhanoğlu, kendisine megafonla seslenilmesiyle bir taraftarın rahatsızlandığını fark etti. Hakan'ın durumu hakeme ve görevlilere bildirmesiyle oyun durdu. Daha sonra sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.