Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez arasındaki gerilim sona erdi

A Milli Futbol Takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Amerika'dan ayrılıp İstanbul'a gelmiş ve adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

Ortaya atılan transfer iddiaları sonrası Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter'in elenmesinin ardından takımın birinci kaptanı Lautaro Martinez sert konuşmuştu.

MARTINEZ, HAKAN'A YÖNELİK İFADELERİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Arjantinli golcü, 2-0 kaybedilen Fluminense maçının ardından, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek, "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." demişti.

Lautaro Martinez'in bu sözleri kısa süre içinde spor kamuoyunun gündemine otururken, devreye bir de Inter Başkanı Marotta girmişti.

BAŞKAN DA DAHİL OLDU: HAKAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Kulüp başkanı Marotta ise "Bir oyuncu gitmek istediğini söylerse kapı sonuna kadar açıktır. Bunu Lautaro söylemedi ama ben söylüyorum; bu sözlerim Hakan Çalhanoğlu'na yönelik. Ancak Çalhanoğlu'nu günah keçisi ilan etmemeliyiz, kendisiyle konuşacağız." demişti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kaptan ve başkana şöyle cevap vermişti:

Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. Ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır.Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. Ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil."

GERİLİM SONA ERDİ: BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Yaşananlar sonrası karşılıklı atışmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından geçen sürede kaptanlar Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu arasındaki gerilim sona erdi.

Milli futbolcu, Inter'in hazırlık kampına katıldı.

Lautaro Martinez, bir sorun olmadığını göstermek adına sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.

İşte o kare...