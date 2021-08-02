Inter'den Altay Bayındır'a 10.5 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'a, İtalyan devi Inter'den teklif geldi. 10.5 milyon euroyla sarı-lacivertlilerin kapısını çalan İtalyanlar, ret cevabıyla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgi kağıdı yollayan Inter, Altay Bayındır için resmi teklifte bulundu.

İLK TEKLİF 10.5 MİLYON EURO

Handanovic'in yaşından dolayı genç kaleci arayışlarını sürdüren italyan devi, sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi Altay'ı istiyor.

Inter'in Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu öneriyi reddettiği ve fiyatı artırmalarını istediği kaydedildi.

GİDERSE YERİNE BERKE ÖZER

Geçen sezon performansıyla çok beğenilen 23 yaşındaki file bekçisinin de sarı-lacivertli takımda kalmak istediği bilinse de olası bir transfer durumunda kaleyi Berke Özer'in devralması bekleniyor.