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    Inter'den Altay Bayındır'a 10.5 milyon euroluk teklif

    Inter'den Altay Bayındır'a 10.5 milyon euroluk teklif

    Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'a, İtalyan devi Inter'den teklif geldi. 10.5 milyon euroyla sarı-lacivertlilerin kapısını çalan İtalyanlar, ret cevabıyla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:25
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    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgi kağıdı yollayan Inter, Altay Bayındır için resmi teklifte bulundu.

    İLK TEKLİF 10.5 MİLYON EURO

    Handanovic'in yaşından dolayı genç kaleci arayışlarını sürdüren italyan devi, sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi Altay'ı istiyor.

    Inter'in Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu öneriyi reddettiği ve fiyatı artırmalarını istediği kaydedildi.

    Inter den Altay Bayındır a 10.5 milyon euroluk teklif #1

    GİDERSE YERİNE BERKE ÖZER

    Geçen sezon performansıyla çok beğenilen 23 yaşındaki file bekçisinin de sarı-lacivertli takımda kalmak istediği bilinse de olası bir transfer durumunda kaleyi Berke Özer'in devralması bekleniyor.

    Inter den Altay Bayındır a 10.5 milyon euroluk teklif #2

    Inter den Altay Bayındır a 10.5 milyon euroluk teklif #3

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