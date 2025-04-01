Inter'i yenen Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde

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UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor ile Andrea Zanchetta'nın çalıştırdığı İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

EROL CAN, PENALTIYI KURTARDI

39. dakikada Inter'de Luka Topalovic'in kullandığı penaltıyı Erol Can Çolak kurtarmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ EKREM'DEN

İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Trabzonspor'da Ekrem Terzi, 77. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

TRABZONSPOR, YARI FİNALE ÇIKTI

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

RAKİP SALZBURG

Inter'i eleyen temsilcimiz Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg ile mücadele edecek.

REKOR KIRILDI

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı.

Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı.